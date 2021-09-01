В Госдуме рассказали о важности создания Альянса по защите детей в цифровой среде

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о создании Альянса по защите детей в цифровой среде в России.
В Госдуме рассказали о важности создания Альянса по защите детей в цифровой среде
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Очень важная и своевременная инициатива. С развитием цифровых технологий появились совершенно новые задачи, а именно кибербезопасность, и не только безопасность персональных данных детей. Дети не всегда отдают себе отчёт, какими сведениями они делятся в соцсетях: можно ли ими делиться или это приведёт к каким-то определённым опасностям?» — считает депутат.

Ещё одной проблемой, по её мнению, является вовлечение детей в «депрессивные группы», что может привести к «самым неблагоприятным последствиям».

«С этим мы жёстко боремся, и уголовная ответственность в этом случае наступает с очень высокими санкциями», — уточнила Бессараб.

При этом она подчеркнула, что «предстоят огромные задачи», но всё можно решить, последовательно двигаясь в этом направлении.

«Не всегда кнопка «родительский контроль» позволяет решить эти проблемы с первого раза. Развитие цифровых технологий обязывает общество и взрослых обеспечить безопасность детей, их спокойное общение друг с другом, в том числе защиту от разного рода преследований детей в интернет-пространстве», — заключила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подписания обязательств крупнейшими российскими интернет-компаниями отечественного Альянса по защите детей в цифровой среде.

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