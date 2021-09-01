Просветительский марафон «Новое знание» будет доступен в онлайн-формате

С выступлениями спикеров в рамках просветительского марафона «Новое знание» можно будет ознакомиться на сайте общества «Знание» и в группах в социальных сетях.

Об этом сообщает Life.ru.

«На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон «Новое знание» — это в первую очередь достоверное знание из первых уст, он даёт российской молодёжи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени», — заявил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках марафона спикерами выступят более 150 лекторов и наставников, в числе которых лидеры бизнеса, деятели культуры, науки и спорта, а также государственные деятели.

Трансляции будут организованы из студий в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, во Владивостоке и в Иннополисе.

В июне лекции, состоявшиеся в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в интернете.