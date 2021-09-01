В Краснодаре рассказали о планах по строительству новых ливневых канализаций
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Как отмечается, в настоящее время новые ливнёвки строят на пяти улицах города.
В будущем местные власти планируют построить ещё 28 подобных объектов.
Параллельно со строительными работами в Краснодаре идёт расчистка существующих ливневых канализаций. Так, на данный момент прочищено более 338 км.
Ранее в Росприроднадзоре рассказали о ситуации с очисткой сточных вод в регионах.