В Краснодаре рассказали о планах по строительству новых ливневых канализаций

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На проект новой ливневой канализации в Краснодаре планируют направить 9 млрд рублей, заявили на главной городской планёрке.
В Краснодаре рассказали о планах по строительству новых ливневых канализаций
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как отмечается, в настоящее время новые ливнёвки строят на пяти улицах города.

В будущем местные власти планируют построить ещё 28 подобных объектов. 

Параллельно со строительными работами в Краснодаре идёт расчистка существующих ливневых канализаций. Так, на данный момент прочищено более 338 км.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали о ситуации с очисткой сточных вод в регионах.

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