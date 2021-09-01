Мишустин: цифровая платформа не заменит учителя
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- РИА Новости
«Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлечённого, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием», — приводит ТАСС слова Мишустина.
По его словам, человек — это лучший мотиватор, навигатор и учитель, с подобным не справится ни одна платформа.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы.