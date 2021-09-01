Мишустин: цифровая платформа не заменит учителя

Цифровые технологии в образовании не способны заменить учителей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с учениками Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном.

«Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлечённого, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием», — приводит ТАСС слова Мишустина.

По его словам, человек — это лучший мотиватор, навигатор и учитель, с подобным не справится ни одна платформа.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы.