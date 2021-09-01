В Российской академии образования высказались о цифровых технологиях в школе

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Президент Российской академии образования Ольга Васильева выразила мнение о цифровых технологиях в школах.
В Российской академии образования высказались о цифровых технологиях в школе
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Думаю, в каждом из предметов цифра может пригодиться. Судите сами: если раньше на уроке физики, рассказывая о ядерном реакторе, мы показывали плакаты, то сегодня виртуальные тренажёры дают возможность всё это увидеть в 3D и чуть ли не потрогать», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, другой вопрос, что не каждая школа может позволить себе такое цифровое оборудование.

Как отметила Васильева, современные инструменты помогают сделать уроки интереснее, но на вопросы, в каком объёме принять технологии на уроках, как правильно их использовать, должна ответить наука.

«Сейчас как никогда нужно опираться именно на научные данные — педагогические и психологические», — заключила она.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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