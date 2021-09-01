Путин заявил, что большинство новых бюджетных мест в вузах получат регионы

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» заявил, что большая часть новых бюджетных мест будет отдаваться в учебные заведения в регионах.

«Нам нужны кадры на местах. Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных — да и не только в высших, а и в средних учебных — заведениях будет отдаваться на места, в региональные вузы», — сказал президент.

Профессор института развития образования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина ранее отметила, что число бюджетных мест увеличили как в прошлом году, так и в нынешнем, но предоставили их прежде всего региональным учебным заведениям.