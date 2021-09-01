Путин пообещал сделать всё необходимое для помощи пострадавшим от пожаров в Якутии
- Reuters
Глава государства поблагодарил всех, кто приложил усилия в борьбе со стихией, отметив, что это не только сотрудники МЧС и лесоохраны, но и добровольцы. Он подчеркнул, что люди работают в очень тяжёлых условиях и решают задачи во имя своей республики и всей страны.
«Будем совершенствовать нормативную базу с тем, чтобы увеличивать роль, значение, ответственность федеральных органов власти на этом направлении. Ну и, конечно, безусловно, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые пострадали», — сказал Путин.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ситуация с пожарами в регионе переломлена, нет угрозы ни одному населённому пункту. По его словам, идёт дотушивание в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах.