В Союзе пассажиров поддержали идею бесплатных пересадок на наземном общественном транспорте в Москве

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал RT сообщение о том, что с 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте Москвы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

«Такое решение принято, хочу сказать, что оно имеет ряд особенностей. Например, как уже объявлено, пересадка будет бесплатно действовать по карте «Тройка» только в том случае, если она привязана к личному кабинету... И эта бесплатная пересадка будет включаться в течение 12 часов после привязки. Это важное уточнение», — рассказал Янков.

Он также отметил, что в автобусах областных маршрутов такая система действовать не будет.

При этом в целом эксперт положительно оценил такую возможность, добавив, что, например, в метро и МЦК и раньше можно было делать бесплатную пересадку.

«Правильно распространить это на наземный транспорт, чтобы все билеты действовали 90 минут, но надо подробно объяснить все детали пассажирам. Я боюсь, что начнутся жалобы из-за того, что многие пассажиры могут этих нюансов не прочитать», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте Москвы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

Для того чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После этого услуга будет подключена в течение 12 часов.