Автоэксперт поддержал упрощённый порядок регистрации гаражей и земли под ними

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT вступление в силу закона об упрощённом порядке регистрации гаражей и земли под ними.

«Это нужная мера. У нас по разным расчётам от 3 млн до 4 млн — может, и больше — гаражей, парковок, построенных до 2004 года, оказались вне закона, повисшие в воздухе. И людям надо ввести в законное поле своё недвижимое имущество, определиться по отношению к земле, на которой эти гаражи стоят», — считает Моржаретто.

По его мнению, предложены «достаточно простые» методы для того, чтобы оформить эту собственность.

Закон об упрощённом порядке регистрации гаражей и земли под ними вступает в силу с 1 сентября.

Новый режим будет действовать пять лет.