Экономист прокомментировал предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.

«Предложение само по себе проникнуто полным гуманизмом. Вдвоём они могли прожить на две пенсии — это всегда легче, чем одному человеку с одним источником дохода... Вполне понятно стремление депутата как-то облегчить жизнь своих избирателей», — отметил Беляев.

При этом он заявил, что главный вопрос заключается в том, где взять ресурсы на подобные цели.

«Если Министерство финансов и наши пенсионные органы социального обеспечения и пенсионные фонды напрягутся и пойдут навстречу, найдут резервы и возможность, то это можно только приветствовать», — пояснил экономист.

Кроме того, эксперт добавил, что в этом контексте стоит задуматься и об одиноких пенсионерах, у которых нет семьи. 

«Как быть с одинокими пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? Вот где ещё возникает вопрос, кроме ресурсного обеспечения, ещё и чисто методологический. Те, кто жили когда-то вдвоём, потом один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие, а если он сразу одинокий? Это вопрос», — заключил собеседник RT. 

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.

Подробнее — в материале RT.

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