ОНК: в СИЗО «Лефортово» запретили хранить иконы на виду
«Правила внутреннего распорядка СИЗО разрешают заключённым иметь в камере предметы религиозного культа, но, по словам одного из заключённых, после недавней прокурорской проверки иконы разрешили держать на виду только во время молитвы, а потом требуют убирать в ящик», — сказал правозащитник, отметив, что это не единственное нововведение за последнее время.
В частности, в камерах раньше были небольшие переносные столики, но по требованию прокурора их убрали, аргументируя свои действия необходимостью избежать захламления помещения. Для приёма пищи остались привинченные к полу стол и скамейка.
Однако, по словам Иванова, опрошенные членами ОНК обвиняемые, в частности, совладелец группы «Сумма» Зиявуддин Магомедов, журналист Иван Сафронов, бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, говорят, что эти столы и скамейки крайне неудобны.
«Час-другой посидишь — всё болит», — привёл правозащитник слова Максименко.
Другие заявили, что скамейки настолько короткие, что вдвоём на них уместиться невозможно. При этом за столами арестованные не только едят, но и пишут жалобы, напомнил Иванов.
Помимо столиков, заключённые «Лефортово» лишились журналов, в которых есть изображение женщин.
«Представитель администрации изолятора пояснил, что речь идёт о журналах эротического содержания, которые есть в каталогах «Почты России», на них ранее можно было оформить подписку», — сообщил собеседник RT.
Также в изоляторе стали усиленно следить за тем, чтобы заключённые не спали под одеялом — спать на разобранной кровати до отбоя запрещено.
«Всё это довольно странно. Люди в тюрьме не сидят, а лежат. Что такого, если кто-то задремал? Кому это вредит?» — недоумевает в связи с новыми порядками Максименко.
Магомедов посетовал на «отсутствие у прокурора конструктивной повестки — его не интересует, что тут подследственных не выводят в спортзал, а люди сидят годами».
Вместе с тем администрация изолятора прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылочках.
Ранее на этот запрет обратили внимание заключённые «Лефортова», переболевшие коронавирусом и имеющие ряд хронических заболеваний.