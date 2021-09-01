ОНК: в СИЗО «Лефортово» запретили хранить иконы на виду

В следственном изоляторе «Лефортово», где содержатся бывшие высокопоставленные чиновники и известные предприниматели, после прокурорской проверки ужесточены условия содержания. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

«Правила внутреннего распорядка СИЗО разрешают заключённым иметь в камере предметы религиозного культа, но, по словам одного из заключённых, после недавней прокурорской проверки иконы разрешили держать на виду только во время молитвы, а потом требуют убирать в ящик», — сказал правозащитник, отметив, что это не единственное нововведение за последнее время.

В частности, в камерах раньше были небольшие переносные столики, но по требованию прокурора их убрали, аргументируя свои действия необходимостью избежать захламления помещения. Для приёма пищи остались привинченные к полу стол и скамейка.

Однако, по словам Иванова, опрошенные членами ОНК обвиняемые, в частности, совладелец группы «Сумма» Зиявуддин Магомедов, журналист Иван Сафронов, бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, говорят, что эти столы и скамейки крайне неудобны.

«Час-другой посидишь — всё болит», — привёл правозащитник слова Максименко.

Другие заявили, что скамейки настолько короткие, что вдвоём на них уместиться невозможно. При этом за столами арестованные не только едят, но и пишут жалобы, напомнил Иванов.

Помимо столиков, заключённые «Лефортово» лишились журналов, в которых есть изображение женщин.

«Представитель администрации изолятора пояснил, что речь идёт о журналах эротического содержания, которые есть в каталогах «Почты России», на них ранее можно было оформить подписку», — сообщил собеседник RT.

Также в изоляторе стали усиленно следить за тем, чтобы заключённые не спали под одеялом — спать на разобранной кровати до отбоя запрещено.

«Всё это довольно странно. Люди в тюрьме не сидят, а лежат. Что такого, если кто-то задремал? Кому это вредит?» — недоумевает в связи с новыми порядками Максименко.

Магомедов посетовал на «отсутствие у прокурора конструктивной повестки — его не интересует, что тут подследственных не выводят в спортзал, а люди сидят годами».

Вместе с тем администрация изолятора прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылочках.

Ранее на этот запрет обратили внимание заключённые «Лефортова», переболевшие коронавирусом и имеющие ряд хронических заболеваний.