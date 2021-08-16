Заключённые СИЗО «Лефортово» пожаловались на запрет брать на прогулку воду в пластиковых бутылках

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RT
Бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, заявил правозащитникам, что заключённым СИЗО «Лефортово» запретили брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Заключённые СИЗО «Лефортово» пожаловались на запрет брать на прогулку воду в пластиковых бутылках
  • РИА Новости

«Я перенёс COVID-19 в тяжёлой форме, я пожилой человек. Когда я поднимаюсь в прогулочный дворик, у меня начинается одышка и пересыхает горло, поэтому я брал небольшую бутылочку с водой, а с этой субботы воду брать запретили, я без воды задыхаюсь», — привёл Мельников слова бывшего замдиректора ФСИН, который в беседе с членами ОНК подчеркнул, что такого запрета в правилах внутреннего распорядка (ПВР) следственных изоляторов нет.

«Я специально перечитал ПВР, проверил — там нет такого ограничения», —  подчеркнул Максименко, не скрывая своего возмущения.

Недовольство новым запретом выразили и другие заключённые СИЗО «Лефортово», в частности, арестованный по обвинению в государственной измене 68-летний Валерий Голубкин.

«Он тоже выразил недоумение введением этого запрета. Профессор Голубкин говорит, что в бетонной коробке прогулочного дворика вода в жаркую погоду была единственным спасением», — пояснил собеседник RT.

По словам ответственного секретаря ОНК, члены комиссии рекомендовали администрации изолятора обеспечить доступ заключенных к воде в том числе во время прогулки.

Заключённые СИЗО «Лефортово» ранее также жаловались на скудный ассортимент тюремного ларька и отсутствие халяльного питания, предусмотренного нормами исламской религии.

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