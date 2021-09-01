Для тушения лесных пожаров в Приангарье вызовут искусственные дожди

На севере Иркутской области для более эффективной ликвидации лесных пожаров вызовут искусственные осадки.

«Самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны будет работать в Катангском районе. Там образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров», — говорится в сообщении правительства региона.

За последние сутки в Приангарье посредством авиамониторинга было выявлено 14 новых возгораний. Сотрудникам МЧС удалось локализовать десять пожаров общей площадью 21 769 га.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников ранее заявил, что площадь сгоревших в этом году лесов превысила 8 млн га.