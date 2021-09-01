Для тушения лесных пожаров в Приангарье вызовут искусственные дожди

Короткая ссылка
На севере Иркутской области для более эффективной ликвидации лесных пожаров вызовут искусственные осадки.

«Самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны будет работать в Катангском районе. Там образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров», — говорится в сообщении правительства региона.

За последние сутки в Приангарье посредством авиамониторинга было выявлено 14 новых возгораний. Сотрудникам МЧС удалось локализовать десять пожаров общей площадью 21 769 га.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников ранее заявил, что площадь сгоревших в этом году лесов превысила 8 млн га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить