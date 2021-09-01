Авиакомпания «Витязь-Аэро» устранила замечания Росавиации

Авиакомпания «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро на Камчатке, устранила все недостатки, на которые указала Росавиация. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«На сегодня наша авиакомпания устранила все недочёты и недостатки, указанные Росавиацией», — приводятся слова гендиректора авиакомпании Виктора Сиротина.

Он выразил надежду на то, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчёт об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров «Витязь-Аэро».

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что Росавиация приступила к проверке авиакомпании «Витязь-Аэро» после того, как вертолёт Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Витязь-Аэро».

На его борту находились 16 человек, восемь из которых были спасены.