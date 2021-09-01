Авиакомпания «Витязь-Аэро» устранила замечания Росавиации
«На сегодня наша авиакомпания устранила все недочёты и недостатки, указанные Росавиацией», — приводятся слова гендиректора авиакомпании Виктора Сиротина.
Он выразил надежду на то, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчёт об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров «Витязь-Аэро».
Ранее глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что Росавиация приступила к проверке авиакомпании «Витязь-Аэро» после того, как вертолёт Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Витязь-Аэро».
На его борту находились 16 человек, восемь из которых были спасены.