В Хабаровском крае перед судом предстанет обвиняемая в ведении псевдомедицинской деятельности

В Хабаровском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в ведении псевдомедицинской деятельности.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В 2019 году полицейские пресекли работу лжецентра, работавшего в течение трёх лет в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. В состав группы мошенников входили 63 человека. От их деятельности пострадали более 2,3 тыс. человек.

Обвиняемая ставила несуществующие диагнозы посетителям и предлагала пройти дорогостоящее лечение. В случае отсутствия у клиентов достаточных средств она убеждала жертв заключать договоры с банками на оплату фейковых услуг.

Общий ущерб оценивается в 120 млн рублей.

Против женщины заведено и направлено в суд уголовное дело. В отношении 40 обвиняемых дела также переданы в суды для рассмотрения, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры. Против 25 участников ведётся предварительное расследование.

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