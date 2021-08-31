Замглавы МИД России провёл встречу с главой наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму

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Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов принял главу миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Государственную думу Федерального собрания России, заместителя председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Ильхома Нематова.
Замглавы МИД России провёл встречу с главой наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе дружественной и откровенной беседы были обсуждены различные аспекты развёртывания миссии наблюдателей от СНГ, которая для этой цели 30 августа сего года открыла свой штаб в Москве», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что «Иванов выразил удовлетворение решением СНГ направить ограниченную миссию наблюдателей в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России».

«Было подчёркнуто, что российская сторона намерена провести выборы открыто и гласно, в соответствии с законодательством Российской Федерации и международно принятыми стандартами. Для наблюдателей, в том числе и от СНГ, будут созданы самые благоприятные условия для осуществления своей миссии. Нематов поблагодарил Российскую Федерацию за приглашение принять участие в наблюдении за выборами. Он выразил понимание введёнными российской стороной ограничениями и проинформировал о планах работы миссии. Кроме того, он выразил уверенность, что выборы пройдут на самом высоком уровне, и заверил, что миссия будет работать, строго следуя установленным предписаниям и правилам. Российская сторона может рассчитывать на объективную и беспристрастную оценку выборов наблюдателей от СНГ», — добавили в министерстве.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о главных задачах, которые стоят перед комиссией накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

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