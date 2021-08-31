Аэропорт Симферополя обслужил 5 млн пассажиров с начала года

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Международный аэропорт Симферополь обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года.
Аэропорт Симферополя обслужил 5 млн пассажиров с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области, которая прилетела на отдых в Крым самолётом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Женщину встретили коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин, представитель авиакомпании, а также Министерства курортов и туризма республики.

В предыдущие годы прибытие пятимиллионного пассажира приходилось на конец осени или начало зимы.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.

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