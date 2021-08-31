Кабмин России утвердил запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

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Российское правительство утвердило запрет на государственные закупки некоторых видов импортной электроники.
Кабмин России утвердил запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», — говорится в заявлении.

Вместе с этим министерство уточняет характеристики и описание некоторых позиций. Так, например, в сообщении ведомства говорится, что под соответствующий запрет попали «компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника».

Вместе с этим в Минпромторге отметили, что в отношении другой электроники и электронной медицинской техники государственные заказчики обязаны применять правило «второй лишний», которое подразумевает, что при закупке продукции между импортным и отечественным вариантом приоритет отдаётся российскому товару.

Под данное правило попадают, в частности, охранно-пожарные сигнализации, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты и так далее.

В июле заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал прогнозируемый объём импортозамещения в России в 2021 году.

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