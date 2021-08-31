В ЛДПР прокомментировали идею лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой

Заместитель руководителя высшего совета ЛДПР Борис Чернышов прокомментировал идею лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой.

«Поставить по проверяющему, по контролёру?» — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это невозможно сделать.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов с целью пресечения распространения лженауки. Копии обращений на имя министра науки и высшего образования и руководителя Рособрнадзора есть в распоряжении RT.