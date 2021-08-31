В ЛДПР прокомментировали идею лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой
- РИА Новости
«Поставить по проверяющему, по контролёру?» — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, это невозможно сделать.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов с целью пресечения распространения лженауки. Копии обращений на имя министра науки и высшего образования и руководителя Рособрнадзора есть в распоряжении RT.