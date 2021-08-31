В Ассоциации профессионалов рынка недвижимости прокомментировали идею продлить дачную амнистию

Член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлёв прокомментировал предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

«До 2031 года её планируют продлить, соответственно, делают такое пространство, чтобы люди легализовали свои строения на дачных участках. Однако бессрочной мы не можем её сделать, потому что есть градостроительные нормы, регламенты прохождения строительства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в таком случае придётся менять Градостроительный кодекс, а этого никто не будет делать.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внесён в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.