В Ассоциации профессионалов рынка недвижимости прокомментировали идею продлить дачную амнистию

Короткая ссылка
Член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлёв прокомментировал предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
В Ассоциации профессионалов рынка недвижимости прокомментировали идею продлить дачную амнистию
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«До 2031 года её планируют продлить, соответственно, делают такое пространство, чтобы люди легализовали свои строения на дачных участках. Однако бессрочной мы не можем её сделать, потому что есть градостроительные нормы, регламенты прохождения строительства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в таком случае придётся менять Градостроительный кодекс, а этого никто не будет делать.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внесён в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить