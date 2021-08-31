Детский психолог Локтионова рассказала о признаках школьного буллинга

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Директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова рассказала о признаках школьного буллинга.
Детский психолог Локтионова рассказала о признаках школьного буллинга
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«Первый признак, основной и категорический, — ребёнок не хочет идти в школу. Он спрашивает, можно ли не ходить, будет ли онлайн-образование. Второе — это если у него начинаются боли непонятного происхождения: болит живот, болит голова. Это признаки страха, а вот чего он боится — это надо разбираться», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, третьим признаком является то, что ребёнок приходит из школы напряжённый и грустный.

Как отметила Локтионова, нужно пытаться разговаривать, и если есть отчётливое понимание, что что-то не так, то можно рассказать про какой-то свой опыт.

Эксперт добавила, что в такой ситуации ребёнок не справится один и необходим взгляд взрослых.

Ранее психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, что делать в случае угроз ребёнку от сверстников в школе.

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