В Ростуризме рассказали о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка

В Ростуризме сообщили, что «суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд рублей».

РИА Новости