В Ростуризме рассказали о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка

Короткая ссылка
В Ростуризме сообщили, что «суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд рублей».
В Ростуризме рассказали о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Было совершено 727,89 тыс. транзакций», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели.

Отмечалось, что «продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить