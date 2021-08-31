В Ростуризме рассказали о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Было совершено 727,89 тыс. транзакций», — говорится в сообщении.
Также сообщалось, что Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели.
Отмечалось, что «продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей».