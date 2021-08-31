В АНО «Росгонки» рассказали о перспективах автодрома Сочи

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В АНО «Росгонки» прокомментировали перспективы автодрома Сочи.
В АНО «Росгонки» рассказали о перспективах автодрома Сочи
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Российский этап «Формулы-1» теперь будет проходить под Санкт-Петербургом. После смены локации сочинский автодром сфокусируется на проведении других профильных спортивных событий.

Среди ближайших мероприятий — региональные соревнования, дрифт-серии России и серия кольцевых гонок.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года в Сочи отдохнули более 5 млн человек.

Газета «Известия» сообщала, что эксперты в области туриндустрии назвали самые популярные в сентябре направления отдыха.

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