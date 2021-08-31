Проценко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Очень сложно прогнозировать. Я думаю, что прогноз сезонный во многом будет зависеть в первую очередь от позиции граждан в отношении вакцинации», — цитирует ТАСС Проценко.

По его словам, «если она будет пассивная, то очевидно, что в сезон будет увеличение».

«Я не буду говорить, волна или не волна, но обычно сезонная заболеваемость есть, и мы её видели в марте, осенью прошедшего года. Если к вакцинации так же будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа, опять будет разворачивание дополнительных коек и большое количество больных на ИВЛ», — заявил врач.

Согласно данным на 31 августа, в России в течение суток зарегистрировали 17 813 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 918 965 случаев инфицирования.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.