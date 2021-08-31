В МЧС заявили о сокращении площади очага активного горения в мордовском заповеднике

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В МЧС Мордовии заявили о сокращении площади очага активного горения в мордовском заповеднике.
В МЧС заявили о сокращении площади очага активного горения в мордовском заповеднике
  • © ГУ МЧС по Республике Мордовия

«По данным руководства заповедника, площадь активного горения в северо-западной части заповедника по состоянию на 31 августа составляет 0,25 га, руководством заповедника объявлена локализация. В северо-восточной части заповедника площадь активного горения составляет 20 га. Площадь, пройденная огнём, составляет 6300 га», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что очаг на территории первого квартала территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества локализован на площади 5950 га.

В тушении пожара задействованы 682 человека и 136 единиц техники.

Ранее в МЧС заявили о локализации пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедником.

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