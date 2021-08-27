В МЧС заявили о локализации пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедником

Спасатели локализовали пожар на территории лесничества рядом с мордовским заповедником на площади 450 га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГУ МЧС.

«На территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия) локализован пожар на площади 450 га», — сказала собеседница.

Накануне вечером площадь пожара составляла 200 га.

24 августа в ГУ МЧС по Мордовии заявили о возникновении пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедником.