В МЧС Мордовии заявили о пожаре в лесничестве рядом с мордовским заповедником

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В ГУ МЧС по Мордовии заявили о возникновении пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедником.
В МЧС Мордовии заявили о пожаре в лесничестве рядом с мордовским заповедником
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным МЧС, огонь перекинулся с территории мордовского заповедника на территорию Пурдошанского лесничества.

«По последним данным, огонь с территории заповедника со второго очага распространился на 1-й квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия). Площадь пожара составляет 100 га», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что общая группировка сил и средств, задействованная на тушении пожара, составляет 550 человек и 123 единицы техники.

Ранее в Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров.

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