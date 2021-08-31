Флорист Сафронова дала рекомендации по составлению букета первоклассника

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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова посоветовала для ребёнка, который пойдёт в первый класс, подготовить лёгкий букет с необычными составляющими.
Флорист Сафронова дала рекомендации по составлению букета первоклассника
  • Pixabay

О том, как сделать такой букет, она рассказала в эфире «Радио 1».

«Первоклашкам я бы рекомендовала сделать небольшие букеты, которые бы их обрадовали. Для этого в букет можно добавить ягоды. Конечно, эти ягоды должны быть съедобными. Это калина, рябина, боярышник. Можно вставить в букет мелкие яблочки. И чтобы настроить первоклассника на учёбу, можно вставить в букет стикер в виде пятёрки или поздравления с Днём знаний, чтобы ребёнок понимал, что он идёт в новую жизнь, что для него начинается новое время», — отметила флорист.

Ранее флорист-дизайнер Елизавета Ястова в беседе со «Взглядом» дала рекомендации по составлению букетов.

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