В КПРФ предложили повысить стипендии до 80% от прожиточного минимума

Короткая ссылка
Первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что партия предлагает увеличить до 80% от прожиточного минимума стипендии студентам высших учебных заведений в России.
В КПРФ предложили повысить стипендии до 80% от прожиточного минимума
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Отмечается, что положение содержится в программном законопроекте компартии «Образование для всех».

«Мы выступаем, в нашем законопроекте это прописано, за повышение академической стипендии для студентов высших учебных заведений с 13% от прожиточного минимума, как это есть сейчас, до 80%, как это было в советское время», — приводит ТАСС слова Мельникова.

Кроме того, КПРФ предлагает увеличить стипендию для учащихся колледжей и техникумов до 60% прожиточного минимума. Социальные стипендии для малообеспеченных студентов, в соответствии с документом, полагается установить на уровне прожиточного минимума.

Ранее кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ предложили отменить обязательный характер ЕГЭ и дать выпускникам школ выбирать между Единым государственным экзаменом и классическим экзаменом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить