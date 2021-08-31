В КПРФ предложили повысить стипендии до 80% от прожиточного минимума
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- РИА Новости
Отмечается, что положение содержится в программном законопроекте компартии «Образование для всех».
«Мы выступаем, в нашем законопроекте это прописано, за повышение академической стипендии для студентов высших учебных заведений с 13% от прожиточного минимума, как это есть сейчас, до 80%, как это было в советское время», — приводит ТАСС слова Мельникова.
Кроме того, КПРФ предлагает увеличить стипендию для учащихся колледжей и техникумов до 60% прожиточного минимума. Социальные стипендии для малообеспеченных студентов, в соответствии с документом, полагается установить на уровне прожиточного минимума.
Ранее кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ предложили отменить обязательный характер ЕГЭ и дать выпускникам школ выбирать между Единым государственным экзаменом и классическим экзаменом.