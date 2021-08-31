В КПРФ предложили повысить стипендии до 80% от прожиточного минимума

Первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что партия предлагает увеличить до 80% от прожиточного минимума стипендии студентам высших учебных заведений в России.

Отмечается, что положение содержится в программном законопроекте компартии «Образование для всех».

«Мы выступаем, в нашем законопроекте это прописано, за повышение академической стипендии для студентов высших учебных заведений с 13% от прожиточного минимума, как это есть сейчас, до 80%, как это было в советское время», — приводит ТАСС слова Мельникова.

Кроме того, КПРФ предлагает увеличить стипендию для учащихся колледжей и техникумов до 60% прожиточного минимума. Социальные стипендии для малообеспеченных студентов, в соответствии с документом, полагается установить на уровне прожиточного минимума.

Ранее кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ предложили отменить обязательный характер ЕГЭ и дать выпускникам школ выбирать между Единым государственным экзаменом и классическим экзаменом.