В КПРФ предложили позволить выпускникам выбирать между ЕГЭ и классическим экзаменом

Кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ предложили отменить обязательный характер ЕГЭ и дать выпускникам школ выбирать между Единым государственным экзаменом и классическим экзаменом.

«Мы считаем, что на этом этапе надо отменить обязательность Единого госэкзамена и выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом», — сказал на пресс-конференции первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель аппарата фракции в Госдуме, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина сообщила, что начат сбор подписей за отмену ЕГЭ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

Он также заявил о необходимости ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе.