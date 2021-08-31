Московский зоопарк переходит на осенний режим с 1 сентября

Короткая ссылка
С 1 сентября Московский зоопарк переходит на осенний режим работы.
Московский зоопарк переходит на осенний режим с 1 сентября
  • АГН «Москва»

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«С 1 сентября полюбоваться нашими обитателями можно будет с 09:00 до 20:00 (вход закрывается в 19:00). Детский зоопарк работает в общем режиме. Если вы хотите зайти в гости к альпака, овечкам и бычку Гаврюше, то они тоже будут ждать с 09:00 до 20:00. Контактная площадка работает с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Московский зоопарк продолжает работать без выходных.

Как передавало ФАН в июне, в Московский зоопарк доставили двух зебр из чешского города Брно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить