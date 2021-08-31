Московский зоопарк переходит на осенний режим с 1 сентября

С 1 сентября Московский зоопарк переходит на осенний режим работы.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«С 1 сентября полюбоваться нашими обитателями можно будет с 09:00 до 20:00 (вход закрывается в 19:00). Детский зоопарк работает в общем режиме. Если вы хотите зайти в гости к альпака, овечкам и бычку Гаврюше, то они тоже будут ждать с 09:00 до 20:00. Контактная площадка работает с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Московский зоопарк продолжает работать без выходных.

Как передавало ФАН в июне, в Московский зоопарк доставили двух зебр из чешского города Брно.