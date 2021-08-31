Психолог Зберовский отметил необходимость подготовки ребёнка к школьному ритму

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Психолог Андрей Зберовский рассказал, что постепенный переход к рабочему режиму позволит ребёнку легче привыкнуть к школе.
Психолог Зберовский отметил необходимость подготовки ребёнка к школьному ритму
  • © Alexander Legky/Global Look Press

Об этом он сказал в беседе с «Вечерней Москвой».

В частности, эксперт обратил внимание, что перед учебным годом важно позволить ребёнку сохранить комфортные увлечения и формы досуга. В противном случае он будет считать школу местом, лишившим его счастья.

Тем не менее в течение двух недель до начала учёбы ребёнка нужно начать настраивать на рабочий лад.

«Ребёнок должен постепенно ложиться спать всё раньше и раньше. Иначе в первое время он будет приходить в школу невыспавшимся и, естественно, ненавидеть её», — отметил Зберовский.

Кроме того, специалист напомнил родителям о необходимости интересоваться событиями из школьной жизни детей и постараться не критиковать их за плохие оценки.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.

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