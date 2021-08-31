На юго-востоке Москвы модернизируют 10 поликлиник

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы капитально отремонтируют и модернизируют по новому столичному стандарту десять поликлиник.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Отмечается, что в зданиях заменят лифты, окна, двери, инженерные системы и поменяют планировку. После ремонта в медучреждениях установят новое оборудование.

«Особое внимание при проведении работ уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. Каждая поликлиника получает дополнительные энергомощности для подключения нового и современного оборудования», — рассказал заместитель руководителя городского Департамента капремонта Денис Лебедев.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.