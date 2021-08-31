В Подмосковье появятся около 300 постов для контроля качества воздуха к 2024 году

В Московской области появятся около 300 постов для контроля качества атмосферного воздуха к 2024 году. В настоящее время уже работают 65 таких станций.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона, министр экологии Андрей Разин, подобные посты контролируют соблюдение заводами норм по разрешённому объёму выбросов.

В Подмосковье работают и передвижные лаборатории. С января 2021 года они взяли около 1,2 тыс. проб. В результате заведено 150 дел об административных нарушениях.

Разин отметил, что в 2022 году должна появиться единая система, показывающая состояние атмосферного воздуха в реальном времени.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области расчистили 13 водоёмов по программе «100 прудов и озёр».