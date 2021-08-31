В Подмосковье появятся около 300 постов для контроля качества воздуха к 2024 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил зампред правительства региона, министр экологии Андрей Разин, подобные посты контролируют соблюдение заводами норм по разрешённому объёму выбросов.
В Подмосковье работают и передвижные лаборатории. С января 2021 года они взяли около 1,2 тыс. проб. В результате заведено 150 дел об административных нарушениях.
Разин отметил, что в 2022 году должна появиться единая система, показывающая состояние атмосферного воздуха в реальном времени.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области расчистили 13 водоёмов по программе «100 прудов и озёр».