В Подмосковье появятся около 300 постов для контроля качества воздуха к 2024 году

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В Московской области появятся около 300 постов для контроля качества атмосферного воздуха к 2024 году. В настоящее время уже работают 65 таких станций.
В Подмосковье появятся около 300 постов для контроля качества воздуха к 2024 году
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона, министр экологии Андрей Разин, подобные посты контролируют соблюдение заводами норм по разрешённому объёму выбросов.

В Подмосковье работают и передвижные лаборатории. С января 2021 года они взяли около 1,2 тыс. проб. В результате заведено 150 дел об административных нарушениях.

Разин отметил, что в 2022 году должна появиться единая система, показывающая состояние атмосферного воздуха в реальном времени.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области расчистили 13 водоёмов по программе «100 прудов и озёр».

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