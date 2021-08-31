В центре Москвы неизвестные повредили 400 самокатов

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В центре Москвы на Ленинском проспекте и Крымском валу неизвестные повредили 400 самокатов.
В центре Москвы неизвестные повредили 400 самокатов
  • globallookpress.com
  • © Galina Barbieri

«Неустановленное лицо повредило 400 самокатов Ninebot Max Pro, обмазав солидолом их электронные панели», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

В полиции добавили, что инцидент произошёл 26 августа, но в полицию заявитель обратился только в понедельник.

Сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью после инцидента в Сочи, в результате которого мужчина на электросамокате сбил малолетнюю девочку.

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