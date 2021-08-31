Исследование показало отношение россиян к дресс-коду

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Большинство опрошенных россиян уверены, что дресс-код на работе необходим. Это следует из результатов исследования, проведённого платформой по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.
Исследование показало отношение россиян к дресс-коду
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом пишет газета «Известия».

Согласно исследованию, в последнее время офисные сотрудники с особой тщательностью выбирают одежду на работу и заранее решают, как будут выглядеть.

За последние две недели женщины стали чаще покупать жакеты (+75%), туфли (+50%), рубашки (+40%), а также больше внимания уделять косметике — вырос спрос на румяна (+16%), хайлайтеры (+15%) и парфюмерную воду (+11%).

Мужчины также стали больше ухаживать за собой: в восемь раз увеличился спрос на гель для укладки волос и в 4,3 раза — на крем для бритья.

Кроме того, среди них вырос спрос на некоторые предметы гардероба, в частности на галстуки (47%).

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

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