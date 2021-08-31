Сотрудники таможни и ФСБ задержали группу наркоторговцев на Сахалине
«Сотрудники таможни и УФСБ установили группу лиц из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года, которые заказывали в сети интернет из КНР, а также на материковой части России синтетические наркотики», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате проведенных сотрудниками двух ведомств оперативно-розыскных мероприятий, из незаконного оборота изъято более 8 кг наркотиков.
Всего по данному факту возбуждено восемь уголовных дел.
Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, действовавшую в Красноперекопском районе Крыма.