ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму

Силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, действовавшую в Красноперекопском районе Крыма.

Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе спецоперации правоохранители обнаружили более 450 г мефедрона и 150 л наркосодержащей жидкости. Изъята лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере»).

В конце марта сообщалось, что сотрудники МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории в регионе.