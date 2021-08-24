ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму
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- РИА Новости
Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе спецоперации правоохранители обнаружили более 450 г мефедрона и 150 л наркосодержащей жидкости. Изъята лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере»).
В конце марта сообщалось, что сотрудники МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории в регионе.