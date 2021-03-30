МВД пресекло деятельность нарколаборатории в Рязанской области

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Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории в регионе. Об этом информирует «МВД Медиа».
МВД пресекло деятельность нарколаборатории в Рязанской области
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что «в результате комплекса оперативных мероприятий полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего уроженца Тульской области».

По её словам, его задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково, «во время личного досмотра при нём, а также в машине обнаружено несколько контейнеров с веществом — производным метилэфедрона массой 210 г».

Волк сообщила, что при обследовании дома было обнаружено лабораторное оборудование, «более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров».

«Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тыс. разовых доз. Стоимость партии по ценам чёрного рынка может достигать 560 млн рублей», — добавила она.

Ранее сообщалось, что следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по факту деятельности нарколаборатории на территории Клинского городского округа Московской области. 

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