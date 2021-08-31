В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в Китай
«В Иркутской области по материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение.
Установлено, что учредителем компании, занимавшейся незаконным вывозом леса, является гражданин Китая.
Как уточняется, компания экспортировала в Китай 9,7 тыс. кубометров древесины в 2019-2020 годах.
В прокуратуре добавили, что гражданину КНР грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.
В марте правоохранительные органы в Иркутской области возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого подозреваются в контрабанде леса на сумму свыше 1 млрд рублей.