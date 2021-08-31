В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в Китай

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В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай на сумму более 130 млн рублей. Об этом проинформировала пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В Иркутской области по материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение.

Установлено, что учредителем компании, занимавшейся незаконным вывозом леса, является гражданин Китая.

Как уточняется, компания экспортировала в Китай 9,7 тыс. кубометров древесины в 2019-2020 годах.

В прокуратуре добавили, что гражданину КНР грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

В марте правоохранительные органы в Иркутской области возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого подозреваются в контрабанде леса на сумму свыше 1 млрд рублей.

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