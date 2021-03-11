В Иркутской области выявили контрабанду леса на сумму более 1 млрд рублей
«Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК России) группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины», — говорится в сообщении.
Как уточняется, члены преступного сообщества, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму свыше 1 млрд рублей.
В октябре 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов.