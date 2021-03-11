В Иркутской области выявили контрабанду леса на сумму более 1 млрд рублей

Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого подозреваются в контрабанде леса на сумму свыше 1 млрд рублей, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.