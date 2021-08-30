В Удмуртии создали Совет по науке и технологиям

В Удмуртии был создан Совет по науке и технологиям. Его председателем станет глава региона Александр Бречалов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт главы и правительства республики.

В состав совета войдут 32 человека. Среди них — члены правительства, министры, ректоры вузов и другие деятели.

Одной из приоритетных задач совета будет привлечение общественности к обсуждению региональной политики, разработка проектов нормативных актов в области науки и технологического предпринимательства.

Ранее сообщалось, что АНО «Национальные приоритеты» совместно с Институтом развития интернета запустила научно-популярный проект «Просто».