В Удмуртии создали Совет по науке и технологиям

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В Удмуртии был создан Совет по науке и технологиям. Его председателем станет глава региона Александр Бречалов.
В Удмуртии создали Совет по науке и технологиям
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт главы и правительства республики.

В состав совета войдут 32 человека. Среди них — члены правительства, министры, ректоры вузов и другие деятели.

Одной из приоритетных задач совета будет привлечение общественности к обсуждению региональной политики, разработка проектов нормативных актов в области науки и технологического предпринимательства.

Ранее сообщалось, что АНО «Национальные приоритеты» совместно с Институтом развития интернета запустила научно-популярный проект «Просто».

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