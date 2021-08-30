Морпехи Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта

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Морские пехотинцы Балтийского флота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.
Морпехи Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Об этом сообщает ОТР.

Подразделения условного противника, обозначенные на воде мишенями, были встречены матросами на заранее подготовленных оборонительных позициях.

«Сложность заключается в том, что мишень, находящаяся на воде, постоянно перемещается, она постоянно волнуется, то есть порядок прицеливания в эту мишень — очень сложный элемент выполнения упражнения», — заявил командир самоходного дивизиона Алексей Дормидонтов.

В учениях приняли участие почти тысяча военнослужащих и более 50 бронетранспортёров и самоходных артиллерийско-миномётных установок.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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