Морпехи Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта
- РИА Новости
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Об этом сообщает ОТР.
Подразделения условного противника, обозначенные на воде мишенями, были встречены матросами на заранее подготовленных оборонительных позициях.
«Сложность заключается в том, что мишень, находящаяся на воде, постоянно перемещается, она постоянно волнуется, то есть порядок прицеливания в эту мишень — очень сложный элемент выполнения упражнения», — заявил командир самоходного дивизиона Алексей Дормидонтов.
В учениях приняли участие почти тысяча военнослужащих и более 50 бронетранспортёров и самоходных артиллерийско-миномётных установок.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.