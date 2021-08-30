Морпехи Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта

Морские пехотинцы Балтийского флота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.

Об этом сообщает ОТР.

Подразделения условного противника, обозначенные на воде мишенями, были встречены матросами на заранее подготовленных оборонительных позициях.

«Сложность заключается в том, что мишень, находящаяся на воде, постоянно перемещается, она постоянно волнуется, то есть порядок прицеливания в эту мишень — очень сложный элемент выполнения упражнения», — заявил командир самоходного дивизиона Алексей Дормидонтов.

В учениях приняли участие почти тысяча военнослужащих и более 50 бронетранспортёров и самоходных артиллерийско-миномётных установок.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.