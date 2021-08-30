В Петербурге в новом учебном году в школу пойдут более 63 тысяч первоклассников

В Санкт-Петербурге в новом учебном году в школу пойдут 63 768 первоклассников.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по образованию.

По случаю поступления в первый класс детям будут вручены комплекты книг «Моя первая библиотека». В них вошли книга о первом полёте в космос, рассказы и сказки о природе и стихотворения о Петербурге.

Ранее член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова в беседе с «Радио 1» рассказала о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi.