В Тюмени перед судом предстанет врач за обман пациентов

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В Тюмени перед судом предстанет врач-офтальмолог за обман 16 пациентов.
В Тюмени перед судом предстанет врач за обман пациентов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МВД Медиа.

По версии следствия, в январе — сентябре 2020 года врач одной из частных клиник диагностировал у пациентов различные заболевания и требовал за лечение деньги. Фактически офтальмолог заявленных услуг не оказывал. В общей сложности жители Тюмени передали медработнику почти миллион рублей.

Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено и передано в суд.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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