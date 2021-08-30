В Тюмени перед судом предстанет врач за обман пациентов

В Тюмени перед судом предстанет врач-офтальмолог за обман 16 пациентов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МВД Медиа.

По версии следствия, в январе — сентябре 2020 года врач одной из частных клиник диагностировал у пациентов различные заболевания и требовал за лечение деньги. Фактически офтальмолог заявленных услуг не оказывал. В общей сложности жители Тюмени передали медработнику почти миллион рублей.

Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено и передано в суд.

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