В Петербурге рассказали о планах по строительству новых школ

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В Санкт-Петербурге рассказали о планах по строительству новых школ.
В Петербурге рассказали о планах по строительству новых школ
  • © Сайт школы №339 Невского района Санкт-Петербурга

Как сообщает «Петербургский дневник», губернатор Александр Беглов во время Городского педагогического совета заявил, что до 2024 года в городе возведут 50 школ почти на 50 тыс. мест и 78 детских садов на 14 тыс. мест.

«Количество школьников растёт примерно на 20 тыс. человек в год, дошколят — на 10 тыс. За последние 10 лет в городе стало на 300 тыс. детей больше. Безусловно, у нас есть дисбаланс между жилой и социальной застройкой, но с 2020 года разрешение на строительство жилья выдаётся только при строительстве социальной инфраструктуры», — заявил Беглов.

По его словам, в 2021 году была построена 31 школа, 1 сентября будет открыто девять новых школ, а всего до конца года — 11.

«Также в этом году введём 25 детских садов», — добавил губернатор.

Ранее член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова в беседе с «Радио 1» рассказала о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi.

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