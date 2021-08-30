Московские школьники стали призёрами Европейской олимпиады по информатике

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Московские школьники стали призёрами Европейской олимпиады юниоров по информатике. Состязания проводились в онлайн-формате 24—28 августа.
Московские школьники стали призёрами Европейской олимпиады по информатике
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

За победу боролись подростки из 30 стран.

Победили Дарья Грекова из школы №2007 ФМШ, Алексей Васильев из школы №57 и Иван Пискарёв из школы №2086.

Также первое место занял Ренат Каримов из Татарстана.

Европейская олимпиада проводится по образцу Международной олимпиады по информатике. Каждую страну представляет команда из четырёх школьников не старше 15 лет. В этом году организатором выступила Румыния.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

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