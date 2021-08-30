Специалист рассказала об изменениях в школьном образовании

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Эксперт «Актион Образование» Мария Герасимова прокомментировала изменения в школьном образовании, которые вступят в силу с 1 сентября.
Специалист рассказала об изменениях в школьном образовании
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как она рассказала в беседе с газетой «Известия», в частности, теперь школы будут обязаны обеспечивать учеников печатными учебниками, у образовательных учреждениях появится право применять различные технологии, возрастёт нагрузка на учащихся в начальных классах и т.п.

До этого, например, школа была обязана обеспечить каждого ученика как минимум одним экземпляром учебников — в печатном и электронном виде. Согласно новым правилам, теперь школа должна предоставить каждому ученику минимум один экземпляр учебника в печатном виде, а электронную версию — дополнительно, по желанию.

Говоря об увеличении нагрузки для младшеклассников и оптимизации её для средней школы, эксперт отметила, что программы для учеников станут более вариативными — они будут разного уровня и будут учитывать образовательные потребности и способности школьников.

«Раньше требований к способам, с помощью которых надо обеспечивать вариативность программ, не было», — подчеркнула Герасимова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

Он также заявил о необходимости ввести обязательный единый государственный экзамен по литературе.

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