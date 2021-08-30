Заслуженный учитель России рассказала о работе с одарёнными детьми

Директор московской школы №117, заслуженный учитель России Ирина Бабурина рассказала о работе с одарёнными детьми.

«Наша школа, как я говорю — обычная московская школа: хорошая школа в хорошем районе. И у нас есть одарённые дети. Их результаты мы видим каждый год. Например, в этом году шесть человек стали призёрами Всероссийской олимпиады по различным предметам», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, это способные дети, мотивированные на результат. Как отметила Бабурина, работа с ними очень непростая, поскольку нужно гораздо больше внимания.

Педагог пояснила, что таким детям не всегда интересно на обычных уроках, поскольку они очень быстро всё схватывают, они много читают, у них прекрасная память.

«И поэтому учителям приходится перестраивать работу даже в процессе урока, давать специальные задания таким детям, чтобы они не потеряли интерес к учёбе. Конечно, очень много работы с такими детьми и во внеурочное время: они, помимо обычной школы, ещё занимаются в заочных школах МГУ, других вузах по тем направлениям, которые им нравятся», — добавила Бабурина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

Он также заявил о необходимости ввести обязательный единый государственный экзамен по литературе.