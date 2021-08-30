В Омской области ещё на месяц продлён режим повышенной готовности из-за COVID-19

Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом Омской области было принято решение продлить ещё на месяц режим повышенной готовности.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом до 30 сентября включительно сохранены действующие в регионе ограничения, санитарные предписания и масочный режим. Эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется, но остаётся напряжённой из-за числа выявляемых новых случаев инфицирования», — отмечается в заявлении.

Также губернатор Александр Бурков добавил, что в регионе уже вакцинировано первым компонентом 64% от общего плана, который составляет почти 900 тыс. человек, проживающих в области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов.